Два ресторана Кирилла Шлаена выкупят помещения в здании мэрии Екатеринбурга

Заведения Double Grill & Bar и «Агонь» ресторатора Кирилла Шлаена выкупят помещения, которые они арендуют в здании администрации Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе ресторанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе пояснили, что рестораны снимают эти помещения уже много лет — на основании действующего закона как добросовестные арендаторы они имеют право на выкуп этих помещений. Заведения решили реализовать право выкупить эти помещения, и остаться там.

Согласно постановлению мэрии от 13 октября на продажу выставлены два помещения по адресу ул. 8 Марта, 8б. Первое, площадью на 266,9 кв. м, продается примерно за 41,6 млн руб., второе, площадью 515,3 кв. м — более чем за 57 млн руб., оба — в рассрочку на семь лет с ежемесячными платежами. Поскольку они являются частью объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Деловой дом», новым владельцам нужно будет это учитывать и соблюдать требования к содержанию и использованию объекта.

Ирина Пичурина