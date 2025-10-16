Сотрудница Нововоронежской АЭС вошла в число победителей соревнований по триатлону в Сочи

На федеральной территории «Сириус» в Сочи состоялись соревнования по триатлону IronStar Sirius 113. Это одна из самых популярных дистанций в мире, которую называют «полужелезной дистанцией».



Фото: предоставлено Анастасией Федоровой

Женская эстафетная команда «ROSATOM GIRLS», куда вошла сотрудница Нововоронежской АЭС Анастасия Фёдорова, поднялась на пьедестал почета, заняв 2 место.

Дистанция состояла из трех этапов без передышки, где каждый участник отвечал за свой этап, передавая эстафету следующему. Плавание в отрытой воде на дистанции в 1,93 км поручили нововоронежской атомщице. В велогонке (протяженность трассы 90 км) себя отлично показал тренер «Росатома» по плаванию Александра Дмитренко. Полумарафон на финише отработала сотрудница Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Наталья Товкайло.

«Это уже пятые мои соревнования в Сочи. Мой этап начался в 6:30 утра. Я вышла из дома в темноте и задумалась, как же я поплыву, если у меня очки для солнечной погоды. Но когда я стартовала, я увидела красивый рассвет, поэтому плыла прямо в солнце. Я плыла и наслаждалась красотой. В этот раз я собой довольна. Мой результат по сравнению с прошлым годом был улучшен на 3 минуты. Считаю для себя это большим успехом», — поделилась впечатлениями Анастасия Федорова.

Участниками соревнований стали более 5 тыс. спортсменов из 78 регионов России.