Пятеро россиян задержаны в Грузии за незаконную легализацию доходов

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали пятерых россиян за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию доходов. Об этом сообщил на брифинге замглавы следственной службы грузинского Минфина Гуга Тавберидзе.

По версии ведомства, неназванная компания, не имеющая регистрации и разрешения Нацбанка Грузии, оказывала услуги по торговле виртуальными активами. Свою деятельность она вела через нелегальный офис, а также посредством курьеров. За последние месяцы компания провела «неконтролируемые международные транзакции» на сумму «в сотни миллионов лари».

Следствие утверждает, что граждане России, предположительно в обход пограничного контроля, ввезли в Грузию «крупные суммы иностранной валюты». Они приобрели виртуальные активы в виде транспортных средств, после чего «придавали незарегистрированному имуществу видимость легализации». При этом никаких выплат в бюджет они не вносили.

Задержания провели по согласованию с Генпрокуратурой Грузии. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. В офисе компании изъято $371 тыс., бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника. Также у одного физического лица изъяли $100 тыс., предназначенных для приобретения виртуальных активов, и $250 тыс. из машин с номерными знаками РФ.