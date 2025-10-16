Челябинское УФАС признало московского поставщика недобросовестным

Управление ФАС России по Челябинской области включило московскую компанию «Интоку» в реестр недобросовестных поставщиков. Организация внесена в список на два года за неисполнение контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В апреле 2025 года ООО «Интоку» и Магнитогорская хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова заключили контракт на поставку товаров для создания аудиовизуальных эффектов. Его стоимость составила 2,4 млн руб. Компания должна была поставить товар до 30 августа, однако не выполнила обязательства. В «Интоку» не объяснили, чем вызван срыв поставки.

Магнитогорская хоровая капелла расторгла контракт с поставщиком и направила сведения о нем в УФАС.

Ольга Воробьева