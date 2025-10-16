В Перми академия живописи переедет в детский садик на время капремонта

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова переезжает из здания на ул. Ленина, 56, в детский сад на ул. Балхашской, 203. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора филиала Алексея Мургина. Соответствующий договор по передаче здания бывшего детсада вузу был подписан 15 октября. Переезд произойдет в ближайшее время.

По информации издания, решение связано с началом капитального ремонта в помещениях на ул. Ленина, 56. После ремонта академия вернется в историческое здание. Первый этап реставрации стартовал летом 2025 года и продлится до декабря 2026-го. Стоимость работ — 165 млн руб. По оценкам сотрудников академии, ремонт может занять не менее двух лет.

Отмечается также, что вместе с академией историческое здание покидает и Пермская региональная общественная организация «Камва». Ее шоурум переедет в помещение на ул. Горького, 27.

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества был открыт в Перми в 1992 году. Основатель академии Илья Глазунов планировал открыть сеть филиалов по всей России.