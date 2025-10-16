Минлесхоз разрешил отстрелить медведя по просьбе варнавинских чиновников
Министерство лесного хозяйства Нижегородской области утвердило приказ, разрешающий отстрел одной особи медведя на территории Варнавинского округа. Документ от 6 октября опубликован на портале правовой информации 16 октября.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Разрешить отстрел медведя попросила администрации Варнавинского округа, пояснив это предотвращением нанесения ущерба здоровью граждан и объектам животного мира.
Ранее указом губернатора лимит на добычу медведей в период с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года был установлен в количестве 399 особей. В том числе 54 особи в охотничьих хозяйствах на территории Варнавинского округа.