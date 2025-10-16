Володин назвал депортацию россиян из Латвии проявлением геноцида

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал депортацию россиян из Латвии проявлением геноцида. «Это проявление геноцида. Холода наступают, они взяли стариков и выдворили из страны за их позицию», — сказал Вячеслав Володин (цитата по ТАСС).

По его словам, ответственных за решение о депортации россиян в итоге настигнет правосудие, как оно настигло тех, «кто в фашистской Германии убивал, уничтожал, занимался дискриминацией, геноцидом». «В итоге их ждала виселица», — сказал Вячеслав Володин.

Власти Латвии установили срок до 13 октября для сдачи экзамена по латышскому языку. По истечении этого срока латвийские власти будут считать законной высылку граждан РФ, не продемонстрировавших достаточный уровень владения языком. По данным латвийских властей, уже депортирован 841 россиянин.