СвЖД заплатила в бюджет Прикамья вдвое меньше налогов, чем в бюджет Свердловской области

За девять месяцев) 2025 года Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 22 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

В том числе в региональные и местные бюджеты СвЖД перечислила 10,1 млрд руб. Из них в бюджет Свердловской области — 4,3 млрд руб., Пермского края — 1,9 млрд руб., Тюменской области — 1,7 млрд руб., ХМАО – Югры — 1,9 млрд руб., ЯНАО — 300 млн руб.