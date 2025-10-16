В Оренбурге устанавливают обстоятельства травмирования 12-летнего ребенка, выпавшего из окна

Следственные органы организовали проведение доследственной проверки по факту травмирования ребенка в результате падения из окна. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По информации ведомства, 15 октября 12-летний ребенок выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома на ул. Ноябрьской в Оренбурге. С полученными травмами его доставили в медицинское учреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки дадут правовую оценку всем установленным обстоятельствам, будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева