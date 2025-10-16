В Волгограде прокуратура пресекла нарушения в работе автошколы

В Волгограде прокуратура пресекла нарушения в деятельности АНО ДПО «Автошкола "Главная дорога"». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Дзержинского района Волгограда выяснила, что в указанной автошколе граждан обучали работники без соответствующей подготовки, у которых не было документов об очередной проверке знаний по оказанию первой помощи. Среди нарушений ненадлежащее проведение приема на обучение, отсутствие формирования расписания занятий и учебного плана.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление в адрес АНО ДПО «Автошкола "Главная дорога"» с требованием устранить нарушения. Прокуратура инициировала привлечение директора автошколы к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. К настоящему времени требование исполнено.

Павел Фролов