Премьер Грузии подтвердил скорый запрет партий, связанных с Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил информацию о планах правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) запретить до десяти оппозиционных партий, аффилированных с бывшим президентом Михаилом Саакашвили и его партией «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Точный список станет известен через несколько дней. Мы не знаем, может быть, до десяти партий, включая мелкие партии, посмотрим»,— заявил Ираклий Кобахидзе в интервью «Общественному грузинскому телевидению».

Решение о запрете тех или иных партий, а также запрете на политическую деятельность оппозиционных фигур парламент примет на основе заключения Конституционного суда (КС) Грузии по иску ГМ. Согласно позиции КС, возможно признание неконституционными не только ЕНД, но и всех тех партий, которые образовались после его разделения на несколько независимых политических сил.

Составители конституционного иска, по утверждению премьера, имеют в виду те партии, которые «годами занимались подрывной деятельностью против государства», а также объединения, лидеры которых занимали государственные должности в период правления ЕНД с 2004 по 2013 годы. Ираклий Кобахидзе уверен, что запрет партий в перспективе будет способствовать политическому плюрализму, уничтожив «искусственно навязанную биполярную систему», где «Грузинская мечта» противостоит «коллективному национальному движению» и пространства для «по-настоящему здоровых политических сил» не остается.

Иск правящей партии в КС основан на заключении Парламентской следственной комиссии «по расследованию преступлений режима Саакашвили». Комиссия пришла к выводу, что бывший президент Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает срок за различные должностные преступления, среди прочего «развязал войну в августе 2008 года».

Список партий, подлежащих запрету, а также список оппозиционных деятелей, которым навсегда запретят политическую деятельность в любой форме, будет опубликован сразу после вердикта КС, который ожидается к концу года. Оппозиционные лидеры заявляют о наступлении в стране диктатуры.

Георгий Двали, Тбилиси