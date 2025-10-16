Экс-прокурору Сызрани оставили в силе приговор за взятку в 3 млн рублей

Оставлен в силе приговор бывшему прокурору Сызрани Вадиму Федорину, который был осужден за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Аналогичное решение принято в отношении адвоката адвокатского бюро «Фортис» Дмитрия Фомина и жителя Сызрани Юрия Романчева, выступивших посредниками в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Постановление вынес Самарский областной суд. Об этом сообщается на сайте суда.

В августе 2024 года Автозаводский районный суд Тольятти приговорил Вадима Федорина к 10,5 годам лишения свободы и штрафу в 15 млн рублей. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 7 лет.

Дмитрий Фомин получил 7 лет колонии строгого режима, а Юрий Романчев — 5 лет. Им также назначены штрафы в 3 млн рублей.

Следствие установило, что Вадим Федорин систематически получал взятки от медицинского центра «Гиппократ» за помощь в отказе от возбуждения уголовных дел. Дмитрий Фомин и Юрий Романчев передали ему 3 млн руб.

Георгий Портнов