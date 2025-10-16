В Волгограде суд обязал МБУ «Возрождение» возместить вред недрам на 184 тыс.

Арбитражный суд Волгоградской области по иску Нижне-Волжского управления Росприроднадзора обязал МБУ «Возрождение» Антоновского сельского поселения возместить вред недрам на сумму 184 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки Росприроднадзор выяснил, что на территории хутора Антонов Октябрьского района Волгоградской области осуществляется добыча подземных вод без лицензии на такую деятельность. Управление оценило причиненный недрам вред на сумму 184 тыс. руб.

Надзорное ведомство потребовало от МБУ «Возрождение» добровольной оплаты ущерба, но учреждение в установленный законом срок ее не произвело. В связи с этим Росприроднадзор обратился в суд для принудительного взыскания. Решение вступило в законную силу. Управление проконтролирует его исполнение.

Павел Фролов