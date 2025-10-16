Дело о финансировании терроризма возбудили в Хакасии

Управление ФСБ России по Республике Хакасия возбудило уголовное дело о финансировании терроризма, в рамках расследования задержан и заключен под стражу 31-летний житель Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, подозреваемый разделял идеологию одной из международных террористических организаций, запрещенных в РФ. В период с февраля по апрель 2025 года он сделал несколько денежных переводов третьему лицу для ресурсного обеспечения данной структуры. Сумма, которую он перечислил, не сообщается.

Илья Николаев