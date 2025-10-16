«Когда речь заходит о футболе и деньгах, многие руководители вдруг слепнут»

У футбольного «Ростова» серьезные финансовые проблемы. Российский футбольный союз направил в клуб письмо, где выражает озабоченность экономическим состоянием. 15 октября пост президента «Ростова» покинул Арташес Арутюнянц. Он занимал эту должность с 2017 года. Так же из команды ушел спортивный директор Алексей Рыскин. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Финансовые проблемы в «Ростове» возникли не вчера. Уже в феврале 2025 года, когда из клуба ушел Валерий Карпин, о финансовых сложностях эксперты говорили открыто. СМИ не раз писали о серьезных агентских отчислениях. Например, в 2024-м эта статья расхода только официально составила 160 млн руб. Но почему-то в РФС, несмотря на резонансные публикации, не реагировали. И только теперь, когда ситуация вышла из-под контроля, и клуб стали покидать руководители, чиновники от футбола выразили, наконец, свою обеспокоенность.

И, надо сказать, не зря. Вполне возможно, что долги «Ростова» могут исчисляться астрономическими суммами, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Юрий Белоус, который в 2011-м занимал в этом клубе пост генерального директора: «Мы эту историю проходили, когда в какой-то момент "из рукава" вдруг появляются докладные бумаги, агентские и прочее. Руководившие клубом разбегутся, а закладные векселя, назовем их так, пойдут по разрешению споров, и администрация будет вынуждена платить эти деньги. Думаю, там идет речь даже не о сотнях миллионов рублей агентских, а о миллиардах».

Причем стоит сказать, что 51% клуба принадлежит региону, то есть фактически государству, а 49% — частным инвесторам. Так что любые долги перед агентами будут погашены. Любопытно только почему у футбольного клуба не оказалось сейчас денег? Ведь в этом сезоне «Ростов» провел блестящую трансферную кампанию, как говорят в футболе, «на выход», и заработал немало, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Смотрите, 8 млн руб. — Глебов, 3 млн руб. — Осипенко, 2 млн руб. — Комличенко. Итого получается 13 млн.

1,3 млрд. руб. плюс-минус добавить к ним 500 млн. от "Матч ТВ", который платит каждой команде, участвующей в премьер-лиге. Итого, это 1,8 млрд руб. То есть, 2 млрд. пришло в "Ростов", и они еще и банкроты ко всему прочему? Отдать долги не получается? Значит, распилили по дороге и теперь легче закрыть клуб».

Вообще, когда речь заходит о футболе и деньгах, которые там крутятся, многие руководители ведомств и не только футбольных, вдруг начинают слепнуть. Тот же губернатор Самарской области, господин Федорищев, который накануне так эффектно уволил подчиненного, скандал с взятками футбольным арбитрам в итоге замял. Еще один пример: футбольный клуб «Химки», который стал банкротом с долгами в 700 млн руб. Причем по какой-то удивительной, но не понятной причине, подмосковной команде на дали реализовать игроков. На чем акцентирует внимание футбольный агент Дмитрий Селюк: «Почему "Химки" лишили лицензии и не дали продать футболистов? Хотя их футболисты — Бакаев, Руденко, Фаринья, Заболотный — сейчас играют. Все пошли бесплатно. Кто на этом заработал? Им выписаны огромные подъемные. За что?».

Причем все эти истории, где фигурируют сотни миллионов, а то и миллиарды рублей, даже если и становятся резонансными, то ненадолго. Все стандартно затягивается, спускается на тормозах до тех пор, пока в очередном клубе не вскроется еще одна схема, которая позволит новой или не очень группе выводить со счетов астрономические суммы.

Причем зачастую по бумагам все совершенно законно. РФС после этого сформирует очередное письмо, где выразит озабоченность финансовым состоянием клуба, а правоохранительные органы ничего не заметят.

Владимир Осипов