Американский генерал признал отставание США в разработках и развертывании БПЛА

США не вписываются в глобальные тенденции по темпам разработки, передачи на вооружение беспилотных летательных аппаратов и обучения армии их применению. Об этом в интервью The War Zone заявил генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командир 5-го армейского корпуса, входящего в командование армии США в Европе и Африке.

«Мы отстаем,— заявил генерал Костанца.— Буду откровенен. Думаю, мы знаем, что отстаем». По его словам, разговоры о необходимости создания систем защиты, обнаружения и подавления БПЛА велись около десяти лет, «с тех пор, как мы наблюдали за войной между Арменией и Азербайджаном и видели по большому счету начало использования возможностей БПЛА». Генерал Костанца отметил, что США в этом вопросе «двигаются недостаточно быстро». По его словам, осознание того, что надо «шевелиться», пришло после событий 2022 года, когда США увидели, как быстро Россия и Украина внедряют инновации в этой сфере.

Один из вариантов решения проблемы отставания генерал видит в проекте Flytrap, который реализуется армией США в Европе для отработки тактики и техники обнаружения и подавления БПЛА в ходе учений. В рамках этого проекта оцениваются имеющиеся возможности, продумываются те, которых не хватает, а затем разработки передаются вооруженным силам. Но главная задача, по его словам, создать единую сеть, включающую и системы борьбы с БПЛА, и системы противовоздушной обороны, и анализ и хранение данных в облаке, добавить систему управления на основе ИИ и «синхронизировать все это не только для США, но и для всех партнеров по НАТО».

