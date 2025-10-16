Импортеры оценили крепость

Укрепление рубля позволит импортерам лишь сдержать рост цен. Но в некоторых отраслях стоимость товаров снизится. Об этом в беседе с “Ъ FM” рассказали дистрибьюторы. Банк России установил курс доллара на 16 октября на уровне 78,8 руб. — это на 1,12 руб. ниже предыдущего показателя. Курс евро понижен на 96 коп. — до 91,7 руб. С начала 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос более чем на 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для импортеров вина на фоне увеличения издержек из-за пошлин и проблем с логистикой более сильный рубль не ключевой фактор для снижения цен, рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин: «Импортеры на протяжении всей истории сильно зависели от курса валют. И поэтому всегда пристально за ним следили. Что касается 2025 года, то рубль достаточно стабилен. Но я не могу сказать, что мы ощутили какое-то чрезмерное укрепление, скорее, выравнивается ситуация по году.

Естественно, идет постоянный поток товаров, поэтому мы не можем покупать в тот или иной период, а делаем это по мере необходимости, когда нам надо. И, конечно, для нас как импортеров алкоголя в настоящий момент курс валюты где-то вторичен. То есть на первом месте у нас другие вводные: повышение таможенных пошлин, акцизов и прочее. Поэтому в данном случае в 2024-м и в 2025 году именно это в значительной степени определяет стоимость наших товаров, нежели курс валюты. Все зависит от характера товара. Если вы импортируете регулярно, то есть это продукты питания, алкоголь, то колебания валюты не так сильно сказываются.

Когда благоприятные условия снижают себестоимость из-за курса валют, вы видите какие-то возможности, и это оформляется в виде промо-акций, распродаж и другими рыночными механизмами».

Продовольственная инфляция в России остается высокой. С начала месяца цены выросли почти на 0,5%. Однако если рубль продолжит укрепляться, то снижение цен на плодовоовощную продукцию можно будет увидеть уже в начале зимы, рассказала руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий: «Если мы говорим о поставках плодоовощной продукции, изменения курса рубля влияют на стоимость с лагом примерно по полтора-два месяца. Поэтому результат от происходящего сейчас будет заметен в конце ноября, начале декабря.

Но влияние имеют и множество других факторов. Как будет меняться стоимость логистики? Появятся ли какие-то другие дополнительные расходы у импортеров? Будет ли и дальше усложняться схема поставок. В принципе, здесь курс рубля фактически напрямую перекладывается в стоимость, и, соответственно, на эту сумму цена и меняется».

Для импортеров одежды, ожидающих в ближайшей перспективе роста ввозных пошлин и потенциального подорожания товаров на 3-7%, укрепление рубля стало временным тактическим преимуществом. Ранее власти внесли предложение повысить ставки пошлин с 10% до 15% для 80 видов товаров легкой промышленности, включая куртки, пальто, брюки и свитера.

К тому же, значительно снизился экспорт товаров из России — на $14,5 млрд. Но укрепление рубля позволит понизить цены в фэшн-индустрии, рассказал основатель магазина Kin Store Константин Булычев: «Мы сейчас находимся в преддверии "Черной пятницы" и последующего периода распродаж. Продавцы розничные смогут сделать большие скидки и выручить при этом на закупку соразмерное число валюты, которое им необходимо для приобретения весенних коллекций. Они смогут начислить бонусы или баллы своим постоянным покупателям либо вложить деньги в маркетинг и привлечь дополнительную аудиторию на будущее. Покупатели ощутят это на себе на 100%.

На оптовом бизнесе это тоже скажется положительно, есть коридор по уменьшению оптовых цен».

Однако есть и негативная сторона вопроса для импортеров. Многие дистрибуторы, заключившие долгосрочные контракты на поставку по более высокому курсу доллара, теперь несут убытки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина