В Оренбурге вынесли приговор по делу о гибели работников во время земляных работ

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным 40-летнего жителя по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Подсудимому назначили принудительные работы на три года с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с ведением строительных и земляных работ по разработке грунта и укладке коммуникационных систем на два года.

По версии следствия и суда, в июне 2023 года подсудимый выступил подрядчиком при выполнении работ по прокладке систем водоснабжения и водоотведения на земельном участке в микрорайоне Ростошинские Пруды. С июня по декабрь того же года он руководил производством земляных работ. До начала работ подсудимый не обследовал участок, не выявил расслоение грунта и не произвел удаление отслоившегося пласта.

Мужчина осознавал, что вырытый котлован не имел необходимого уклона стенок, однако не предпринял мер для устранения недостатков. Он опустил в вырытый котлован работников, не прошедших инструктаж, и у которых не был оформлен наряд-допуск для работы на опасном объекте. Двое рабочих спустились в траншею и были придавлены обвалившимся грунтом. Это и стало причиной их гибели на месте происшествия.

Руфия Кутляева