«Ликом» наладил поставки топлива на АЗС в Прикамье

Ситуация с топливом на большинстве автозаправочных станций сети «Ликом» в Пермском крае стабилизировалась. Перебои с бензином и дизельным топливом на АЗС сети есть лишь в Оханске. Об этом представители компании сообщили «Новому компаньону».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мы отменили ограничения на всех АЗС, кроме Оханска. Из-за особенностей дороги туда они будут сняты на следующей неделе», — рассказали в «Ликоме»

О проблемах с топливом на некоторых АЗС в Пермском крае «Ъ-Прикамье» сообщал в начале октября. Ограничения, в частности, были введены на АЗС сети «Ликом» в ЗАТО «Звездный». Также портал 59.ru сообщал, что пермская сеть АЗС «Нефтехимпром» ввела лимит на продажу бензина АИ-92 — не более 40 литров топлива на человека.