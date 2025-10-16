В Тюмени задержали подозреваемую в мошенничестве с суррогатным материнством

Сотрудники МВД по Республике Крым и Тюменской области совместно со следователями СУ УМВД по Симферополю задержали жительницу Тюмени, которая подозревается в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подозревая могла обмануть около 20 семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024 году в полицию Симферополя обратился с заявлением местный житель, рассказавший о том, как их обманула на 340 тыс. руб. жительница Тюмени, которая собиралась оказать услугу суррогатного материнства для супругов. Женщина, получив деньги для оплаты медицинских анализов и прочих расходов, присылала поддельные чеки, а позже перестала выходить на связь.

Оперативники выяснили, что женщина раньше оказывала подобную услугу. Она связывалась через соцсети с потенциальными клиентами и просила прислать денежные средства на медицинское обследование, а затем и проезд к месту проживания родителей. Но перед приездом сообщала им о наличии противопоказаний к процедуре, а позже переставала отвечать на звонки и сообщения.

«В ряде случаев она действительно приезжала для знакомства с биологическими родителями, но от проведения процедуры переноса эмбриона отказывалась под различными предлогами»,— сообщила Ирина Волк.

Следователь УМВД России по Симферополю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Похожие уголовные дела были возбуждены и в других регионах — по делу опросили 20 семей, которые переводили деньги за услугу суррогатного материнства. Все уголовные дела объединены в одно производство.

По данным полиции, в ходе обыска у женщины дома были изъяты документы, которые подтверждают факт мошенничества, банковские карты, куда перечислялись деньги от пострадавших, и мобильный телефон, в котором есть данные о подделке финансовых чеков и медицинских справок. Подозреваемая находится под домашним арестом.

Артем Путилов