В Тюмени задержали обманувшую 20 семей фальшивую суррогатную мать

Правоохранители задержали жительницу Тюмени, подозреваемую в мошенничестве, связанном с суррогатным материнством в Крыму и других регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в 2024 году в полицию Симферополя обратился местный житель, который заявил о противоправных действиях в отношении его семьи. Супруги, решив воспользоваться услугами суррогатной матери, перевели женщине на подготовительный период более 340 тыс. руб. якобы для оплаты медицинских анализов и прочих расходов. Как установили оперативники, женщина ранее действительно оказывала подобную услугу. Через мессенджеры или социальные сети она связывалась с потенциальными клиентами и просила прислать денежные средства на медицинское обследование, а затем и на проезд к месту их проживания. Однако перед прибытием она сообщала им о наличии противопоказаний к процедуре переноса эмбриона, после чего переставала выходить на связь.

В УМВД России по Симферополю возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «Аналогичные уголовные дела были возбуждены еще в ряде регионов. Все они соединены в одно производство. Опрошено порядка 20 семей, которые перевели злоумышленнице свои денежные средства»,— уточнила Ирина Волк. Подозреваемую задержали в Тюмени, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под домашний арест.

Александр Дремлюгин, Симферополь