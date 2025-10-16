Роспатент не регистрировал новые товарные знаки сети супермаркетов 7-Eleven

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в четверг опубликовала уточненные данные по товарным знакам американской компании 7-Eleven, управляющей международной сетью супермаркетов. СМИ ранее сообщили, что 7-Eleven зарегистрировала новые товарные знаки и готовится прийти в Россию.

Сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven зарегистрировала восемь товарных знаков в РФ, заявил Telegram-канал Shot. В публикации говорилось, что помимо товарных знаков компания зарегистрировала логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски сети. Также утверждалось, что «сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году».

Однако ТАСС отмечает, что данные Роспатента касаются знаков, которые были зарегистрированы в России еще в 2013-2017 годах. Агентство указывает, что всего было опубликовано девять документов, в которых только уточняются данные правообладателя товарного знака. Срок действия исключительного права был своевременно продлен. В апреле 2025 года 7-Eleven подала три новые заявки на регистрацию, но по данным на 16 октября решение по ним еще не принято, добавляет ТАСС.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил «Интерфаксу», что «это уже не первый "подход к снаряду" со стороны 7-Eleven», но в прошлые годы «после анонсов о скором выходе дальше ничего не происходило». Эксперт считает, что «и в этот раз маловероятно ... но как задел на будущее — знак интересный».

Американская компания 7-Eleven, управляющая одноименной сетью супермаркетов, принадлежит японской группе Seven & i Holdings и является крупнейшей сетью магазинов шаговой доступности. Сеть насчитывала 85 816 точек по всему миру по состоянию на февраль 2025 года. Магазин популярен в Японии, США, Южной Корее и Филиппинах.