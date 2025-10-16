В Казани на установку системы контроля и оплаты проезда выделят 58,2 млн

В Казани на поставку и монтаж автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ) выделили 58,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автоматизированная система оплаты, контроля и учета проезда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Автоматизированная система оплаты, контроля и учета проезда

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Система включает турникеты пассажирские и багажные, источники бесперебойного питания и 4G-маршрутизаторы. Турникеты установят на станции метро Аметьево и в здании вокзала «Казань-Пассажирская». Работы должны быть выполнены до 30 января 2026 года.

АО «Содружество» — компания, которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в пригородном сообщении.

Анна Кайдалова