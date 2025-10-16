В России может появиться уполномоченный по правам участников СВО

Вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин сообщил, что палата проработает вопрос введения должности уполномоченного по правам участников и ветеранов СВО. По его словам, которые приводит ТАСС, такое предложение было выдвинуто властями Бурятии.

Выступая перед журналистами в Улан-Удэ, господин Яцкин отметил, что введение новой должности требует проработки на федеральном уровне. Сейчас в стране работают уполномоченные по правам человека, по защите прав детей и фонд «Защитники Отечества». Обсуждать аспекты создания должности омбудсмена по правам участников СВО следует с Минобороны, указал вице-спикер. В частности, привлечь к этой работе планируется председателя фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны Анну Цивилеву.

Согласно указу президента о создании фонда «Защитники Отечества» от 3 апреля 2023 года, основной целью организации является социальное сопровождение ветеранов боевых действий на Украине и семей погибших военнослужащих. Фонд помогает участникам СВО в сферах получения выплат, медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения, психологической помощи, трудоустройства и санаторно-курортного лечения.

В сентябре госпожа Цивилева сообщала, что за все время фонд получил почти 2 млн обращений от военнослужащих и их семей. По ее словам, 96% из них были «решены положительно».

Полина Мотызлевская