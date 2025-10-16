В Пензенской области суд наказал подростка за кражу с банковского счета 834 тыс.

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении 17-летнего жителя Кузнецка по уголовному делу о краже с банковского счета свыше 834 тыс. руб. (п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в мае этого года фигурант обратился к знакомой с просьбой дать ему свою банковскую карту для использования в личных целях. Он объяснил это отсутствием собственного платежного средства. Та передала карту и пароль. За несколько дней фигурант похитил со счета знакомой свыше 834 тыс. руб. и распорядился ими по своему усмотрению.

По решению суда подросток получил 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года. В законную силу приговор не вступил. Фигурант в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб.

Павел Фролов