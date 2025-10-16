В СИЗО Пятигорска подозреваемый убил сокамерника во время конфликта

В ночь на 13 октября в одной из камер следственного изолятора города Пятигорска между двумя содержавшимися мужчинами произошел конфликт, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

35-летний подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по телу сокамерника. От полученных тяжелых травм потерпевший скончался в медицинском учреждении, несмотря на оказанную помощь. По факту инцидента возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Следователь произвел осмотр места происшествия и допросил свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные и процессуальные мероприятия для сбора доказательств. Кроме того, действия сотрудников следственного изолятора, обеспечивающих режим, также будут подвергнуты правовой оценке.

Станислав Маслаков