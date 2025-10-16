Нижегородской области на 23 млн рублей сократили субсидию на здравоохранение

Нижегородская область получит почти 3,568 млрд руб. на развитие первичного звена здравоохранения. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее планировалось, что регион получит 3,591 млрд руб.

Средства переназначены для реализации проектов, запланированных на 2025 год.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале октября во время визита в Нижний Новгород глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что на модернизацию первичного звена здравоохранения Нижегородская область уже получила из федерального бюджета 13,5 млрд руб.

По его словам, регион вовремя исполняет все взятые на себя обязательства.

Андрей Репин