В Пензенской области технические культуры убраны на 80% посевных площадей

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале рассказал о ходе осенней уборочной кампании в регионе. Цифры ему озвучил по телефону министр сельского хозяйства области Роман Калентьев.

Так, валовый сбор сахарной свеклы в регионе составляет более 1,5 млн тонн при средней урожайности 454 центнера с гектара. В этой части лидируют Каменский, Башмаковский и Земетчинский районы.

К настоящему времени в Пензенской области собрано около 530 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 23 центнера с гектара. На сегодняшний день технические культуры в регионе убраны на 80% посевных площадей.

