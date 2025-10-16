На Терновой в Волгограде отремонтировали дорогу по требованию прокуратуры

В Кировском районе Волгограда отремонтировали дорогу на улице Терновой после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращениям местных жителей прокуратура подтвердила факт неудовлетворительного состояния автодороги по улице Терновой. На ней выявили многочисленные дефекты.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление в адрес МБУ «Южное» с требованием устранить нарушения законодательства. В итоге специалисты произвели отсыпку дороги щебнем.

Павел Фролов