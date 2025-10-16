В Минераловодском округе оторвавшееся колесо убило человека

На федеральной трассе «Кавказ» под Минеральными Водами утром 16 октября погиб человек. По данным краевого управления ГИБДД, около 6:45 на 326-м километре автодороги у большегруза DAF с полуприцепом, направлявшегося из Невинномысска в Минеральные Воды, во время движения отвалилось колесо. Оно отлетело на обочину, где стоял 32летний мужчина, ранее управлявший «Ситроеном». Удар пришелся в пешехода, он погиб на месте до приезда медиков.

Грузовиком управлял 30летний житель соседнего региона со стажем вождения 10 лет. По сведениям инспекторов, он не числится злостным нарушителем ПДД и ранее не привлекался к серьезным административным делам. По предварительной версии, авария произошла изза технической неисправности сцепного узла или ступицы полуприцепа. Эксперты исследуют детали, чтобы установить точную причину поломки.

Колесо могло оторваться при скорости свыше 80 км/ч, а траектория вылета обеспечила ему большую кинетическую силу, что сделало удар смертельным. На месте работали следователи ГИБДД и эксперты Межрайонного отдела МВД по Минераловодскому округу. Водителя фуры доставили для дачи объяснений, грузовой автопоезд отправлен на техническую экспертизу.

Погибший мужчина ехал за рулем «Ситроена», когда его автомобиль, предположительно, остановился изза неисправности. Он вышел на обочину для проверки машины, в этот момент произошло отсоединение колеса у проходящего мимо DAF. По данным инспекторов, погодные условия не могли повлиять на происшествие — видимость была нормальной, покрытие трассы сухое.

Следователи возбудили проверку по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека. Итоговое заключение ожидается после судебнотехнической экспертизы.

Станислав Маслаков