На 9 лет осужден житель Иркутска, избивший до смерти гостя на свадьбе

В Иркутске приговорили к девяти годам колонии строгого режима 25-летнего местного жителя, избившего до смерти гостя на свадьбе. Также удовлетворены иски о взыскании с осужденного в пользу вдовы и матери погибшего компенсации в размере 3 млн руб., рассказали в прокуратуре Приангарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как установило судебное следствие, 26 июля прошлого года в одном из ресторанов города произошел конфликт между гостями. Обвиняемый, увлекавшийся смешанными единоборствами, на открытой террасе заведения дважды ударил оппонента кулаками в голову, от чего последний упал в стоящее позади него кресло. После этого нанес ему третий удар, отправив в нокаут.

С полученной закрытой черепно-мозговой травмой 27-летнего пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Злоумышленника задержали, он признал вину.

Илья Николаев