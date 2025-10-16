«Самсон» получил премию за проект «Лунная поляна» на курорте «Архыз»

Холдинг «Самсон» получил награду SKI BUSINESS AWARDS за проект курортного комплекса «Лунная поляна» на горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Премию вручили в номинации «Лучший инвестиционный проект горнолыжного комплекса/горной территории». Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе компании.

Церемония награждения состоялась 15 октября в Москве при участии лидеров индустрии и представителей власти. Премия ежегодно проходит в рамках Форума туристических территорий. Жюри из профессионалов туристической отрасли оценивает проекты после публичной защиты номинантов.

«Лунная поляна» — масштабный комплекс в одноименной туристической деревне на курорте «Архыз». Проект предусматривает строительство гостиниц уровня 4 и 5 звезд, а также инфраструктуры для отдыха и бизнес-мероприятий: термальных и банных комплексов, торгово-развлекательного центра с кинотеатром, детских клубов, ресторанов, событийных площадок и конгресс-центра.

Первые отели планируют ввести в эксплуатацию в конце 2028 года. Полностью реализовать проект намерены к 2030 году.

Группа компаний «Самсон» специализируется на строительстве премиальных отелей и коммерческой недвижимости в особых экономических зонах. В 2024 году компании холдинга стали резидентами ОЭЗ на территории курорта «Архыз» и провели реновацию гостиничного комплекса «Романтик». В 2025 году началось строительство «Лунной поляны» на территории 13 гектаров.

Тат Гаспарян