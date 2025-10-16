Эйфелева башня несет убытки

По данным Счетной палаты Франции, Эйфелева башня, одна из самых посещаемых в мире достопримечательностей, не справляется с убытками. Оператор башни, муниципальная компания Societe d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) в 2024 году понесла убытки в размере €8,5 млн. Счетная палата полагает, что к 2031 году дефицит компании достигнет €31 млн. Об этом пишет The Times.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Эксперты винят оператора в том, что тот недооценил стоимость реновации башни. Критику проверяющих вызвало и обилие льгот и выплат для 441 сотрудника SETE. Доклад Счетной палаты также указывает на то, что изначально проблема возникла в период пандемии COVID-19, за который SETE недополучила €149 млн из-за закрытия башни и до сих пор не может решить проблему. Компания пытается собрать средства, повышая стоимость билетов. В этом году они подорожали на 18%, до €36,1, и планируется новое повышение цен. Однако это не слишком помогает — туристы теряют интерес к башне, и в целом число посещающих Париж туристов сокращается.

Алена Миклашевская