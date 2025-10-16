«Демонстрация прагматизма Москвы»

Визит нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Москву широко освещается в мире. Наблюдатели называют его демонстрацией гибкости Москвы и намерения новых властей Сирии выдерживать дистанцию в отношениях между Западом и Востоком.

Президент России Владимир Путин (в центре) и президент Сирии Ахмед аш-Шараа (крайний справа)

Путин приветствует нового лидера Сирии, все еще давая убежище старому

Для господина аш-Шараа, бывшего боевика «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ.— “Ъ”)… эта встреча означает несомненную победу. Несмотря на поддержку господина Асада в войне, господин Путин приветствовал господина аш-Шараа в золоченом кремлевском зале — продуманный жест в тот момент, когда Москва стремится сохранить свои давние военные базы в Сирии. Встреча также продемонстрировала гибкость господина Путина как геополитического тактика и его готовность существенно менять риторику ради интересов России. Господин Путин, как и американские лидеры, годами осуждал повстанческую группировку господина аш-Шараа, называя ее террористической организацией.

Сирия стремится «переосмыслить» отношения с Россией, сказал аш-Шараа Путину в Москве

Несмотря на то что они были на противоположной стороне во время 13-летней гражданской войны в Сирии… новые правители в Дамаске заняли прагматичную позицию в отношениях с Москвой, так же как и с другими иностранными державами. Для Дамаска поддержание связей с Россией важно с точки зрения восстановления разрушенной войной страны и укрепления международной легитимности правительства. Россия, в свою очередь, сохранила присутствие на своих военно-воздушных и военно-морских базах на сирийском побережье, и Кремль выразил надежду на соглашение о сохранении этих форпостов. Сообщалось также, что Москва поставляла Сирии нефть.

Путин приветствует переходного президента Сирии в Москве

В свое время Россия активно поддерживала правителя Сирии в борьбе с восставшими. Теперь Путин приветствует лидера альянса, свергнувшего Асада. Кремль преследует геополитические интересы… Путин, который многие годы оказывал военную поддержку Асаду в борьбе с нынешними правителями, хочет сохранить свои базы в Сирии. Порт Тартус на берегу Средиземного моря — для России единственный и поэтому стратегически важный выход к Средиземному морю. Для России Сирия — это не в последнюю очередь база для военных операций в Африке.

Президент Сирии аш-Шараа совершил исторический визит в Россию

Хотелось бы напомнить, что в декабре 2024 года Асад бежал из Сирии и укрылся в России. Получается, что Кремль фактически принимает у себя одновременно и лидера предыдущего режима и нынешнего. Это испытание готовности аш-Шараа рисковать, но это и демонстрация прагматизма Москвы… Совершая визит в Россию, аш-Шараа также дает понять, что Сирия не намерена быть союзником только Запада. Подобно Индии, Катару, Турции, Саудовской Аравии и другим государствам его страна будет стараться поддерживать дружбу со всеми сторонами.

Аш-Шараа в России: сможет ли Сирия удержать баланс между Востоком и Западом?

Из Вашингтона, лидера Западного блока, в Москву — центр того, что осталось от Восточного лагеря: что именно ищет аш-Шараа в стране, которая была главным сторонником Башара Асада и более десяти лет помогала не пасть его режиму? Этот визит — попытка Дамаска найти новый баланс между Востоком и Западом? Или он просто результат политических ограничений и обстоятельств? И чего Россия хочет от Сирии? И чего ожидает Сирия взамен?.. Понятно, что Россия не будет извиняться… Дамаск пытается консолидировать свою позицию между Западом, руководимым США, и Восточным блоком, представленным Россией и Китаем.

