В Самаре усадьбу жены статского советника признали памятником архитектуры

Самарскую усадьбу жены статского советника Людмилы Павловой взяли под охрану. Здание на улице Садовой, 94, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Самарской области. Приказ региональной государственной инспекции по охране ОКН опубликован на портале правовой информации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Здание на территории Самарского района считается образцом купеческой архитектуры конца XIX века. Оно выполнено в стиле эклектики с элементами модерна.

В исторических документах сообщается, что ранее на территории усадьбы находился комплекс построек: двухэтажный каменный дом, деревянный флигель, а также каменная ледница для хранения продуктов, каретник и конюшня. Часть их была утрачена. В настоящее время сохранился участок площадью 0,8 га.

В 2012 году чиновники уже рассматривали вопрос о признании усадьбы жены статского советника Людмилы Павловой памятником архитектуры. Тогда же было решено не включать усадьбу в реестр охраняемых объектов.

Георгий Портнов