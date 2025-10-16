Умер генерал-полковник Николай Кизюн

Умер генерал-полковник в отставке Николай Кизюн. Ему было 97 лет. Об этом сообщил ТАСС адвокат господина Кизюна Александр Зорин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник в отставке Николай Кизюн

Фото: Министерство обороны России Ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник в отставке Николай Кизюн

Фото: Министерство обороны России

По словам адвоката, Николай Кизюн умер сегодня в 6:10 в московской больнице им. Юдина. Он уточнил, что подзащитный очень переживал по поводу судебной тяжбы, связанной с квартирой.

Николай Кизюн родился в 1928 году. В годы Великой отечественной войны работал в тылу на элеваторе. На военной службе — с июня 1946-го. Господин Кизюн — кавалер ордена Октябрьской революции, двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды, орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, а также иностранных орденов и медалей. Неоднократно участвовал в парадах Победы, был дважды награжден благодарностью президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.