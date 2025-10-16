Суд оштрафовал на 400 тыс. экс-главу администрации р.п. Мокшан за взяточничество

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении бывшего главы администрации рабочего поселка Мокшан по уголовному делу о получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По решению суда фигурант получил штраф в 400 тыс. руб., ему запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности. Также суд вынес приговор в отношении заместителя гендиректора общества с ограниченной ответственностью по делу о даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) — штраф в размере 220 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил. Предмет взятки конфискован и обращен в доход государства.

Как выяснилось в суде, с марта по август 2022 года глава администрации р.п. Мокшан предложил заместителю гендиректора организации (представитель подрядчика) дать ему взятку за беспрепятственное и своевременное принятие и оплату работ по ранее заключенному муниципальному контракту и заключение других договоров. Тот согласился, после чего администрация заключила с этой компанией контракты на устройство тротуара на участке автодороги и благоустройство сквера. В дальнейшем приняли и оплатили все работы в рамках подписанных документов, за что глава администрации Мокшан получил 80 тыс. руб. взятки.

Павел Фролов