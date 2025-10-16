Хуснуллин: строительство дороги в обход Мариуполя завершат через 1,5-2 года

Строительство дороги в обход Мариуполя, входящего в Азовское кольцо, идет быстрее запланированных сроков и будет завершено за 1,5-2 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

Проект является частью пятилетней программы по реконструкции дорожного кольца вокруг Азовского моря протяженностью 1,4 тыс. км. Кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск и Джанкой, замыкаясь в Ростовской области.

«Сегодня дорога построена так, что машины чуть ли не через центр города идут, причем грузовики тоже», — сказал Марат Хуснуллин. По его словам, новый обход, протяженностью 26 тыс. км, даст импульс для развития города и транспортной инфраструктуры вдоль Азовского моря.