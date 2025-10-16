При поддержке «Азота» завершился очередной поток проекта «Профисмена»

При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Соликамском городском округе завершился очередной поток профориентационного лагеря «Профисмена». Его участниками стали 74 ученика 7–9 классов из сел Половодово и Городище.



Фото: УРАЛХИМ

Школьникам провели мастер-классы, они побывали в профильных учебных заведениях и корпоративных музеях партнеров проекта, посетили промышленные предприятия. В филиале «Азот» ученики познакомились с работой сотрудников цеха переработки газа и цеха карбамида.

В будущем участники проекта могут претендовать на целевое обучение в одном из березниковских профильных учебных заведений –– социальных партнеров «Азота». После завершения обучения выпускники могут связать свою жизнь с работой на крупном промышленном предприятии.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Поддержка проектов, направленных на профориентацию молодежи, является одной из важнейших составляющих деятельности по развитию кадрового потенциала «Уралхима». Участие в профориентационном лагере «Профисмена» позволяет школьникам познакомиться с реальными условиями работы в нашем филиале. Надеемся, что участие в «Профисмене» станет прочной основой для формирования ключевых знаний будущих кадров «Азота».

Фото: УРАЛХИМ

