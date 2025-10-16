Зарубежные СМИ: Почему перемирие на Ближнем Востоке остается хрупким?

Центр по восстановлению Газы заработает в ближайшее время. По крайней мере, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Дональд Трамп направил в Израиль две сотни военнослужащих, там они развернут штаб вместе с солдатами из других стран. Структуру возглавит один из генералов армии США. Точное расположение командного центра не раскрывается по соображениям безопасности. Известно только, что его возведут с нуля к северо-востоку от сектора Газа. Тем временем, Иерусалим готовит «план Б» на случай, если конфликт вспыхнет вновь. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

Логистика и безопасность — ключевые задачи центра по восстановлению Газы. Источники телеканала АВС описывают их как крайне сложные. Участники мирного процесса пока не определились, как именно им следует действовать на территории анклава. Прежде всего, речь о распределении гуманитарной помощи. Поэтому в ближайшие месяцы структура будет работать медленно — в стадии начальной оперативной готовности.

Тем временем в Иерусалиме разрабатывают запасной план для «полного разгрома "Хамаса"». Его применят, если группировка откажется выполнять требования Дональда Трампа. Предполагается, что в таком случае ЦАХАЛ возобновит боевые действия в координации с армией США, пишет The Times of Israel со ссылкой на минобороны еврейского государства. Прежде американский президент заявлял, что Вашингтон готов вмешаться, если «Хамас» не станет разоружаться. По его словам, без этого невозможно гарантировать безопасность в регионе. Еще один необходимый шаг — полное уничтожение инфраструктуры движения. Она включает в себя и подземные туннели, которые соединяют сектор Газа с Израилем. Сами представители группировки называют проблему разоружения преувеличенной. При этом они обещают найти решение, но уклоняются от однозначного ответа.

По плану Трампа, демилитаризация «Хамаса» должна начаться после выдачи всех тел погибших заложников. Однако движение утверждает, что без специального оборудования они не могут отыскать останки 18-ти человек. Поэтому Израилю пока передали всего 10. Подобные заявления ставят под угрозу судьбу перемирия в Газе, отмечает The New York Times.

Схожей позиции придерживается телеканал «Аль-Джазира», его собеседники указывают на то, что Иерусалим по-прежнему категоричен в вопросе передачи всех тел. Тревогу у них также вызывает информация о том, что Германия может частично снять эмбарго на поставки оружия еврейскому государству. Тем временем «Хамас» остается «единственной видимой властью в анклаве».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".