Жители Устиновского района Ижевска пожаловались на неприятный запах

Минприроды Удмуртии зафиксировало жалобы жителей Ижевска на сильный неприятный запах в Устиновском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

«В своих обращениях граждане предполагают, что он может исходить от хозяйственных построек местной птицефабрики»,— говорится в сообщении.

В минприроды региона подтвердили, что обращения граждан будут переданы в Росприроднадзор для дальнейшего контроля и оценки влияния фабрики на окружающую среду. Специалисты министерства также проведут проверку на наличие других возможных источников запаха.

Анастасия Лопатина