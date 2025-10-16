Бортников рассказал об украинских колл-центрах для вербовки подростков

На территории Украины существует более 120 колл-центров, которые курируют СБУ и ВСУ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, эти колл-центры нацелены на вовлечение российских подростков и пенсионеров в терроризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ»,— уточнил Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

Координация действий завербованных россиян, уточнил директор ФСБ, происходит удаленно, через мессенджеры и соцсети. «Средства поражения» доставляют в Россию через третьи страны, а перевозчиков оружия используют «втемную», пояснил господин Бортников.

В этом контексте директор российской спецслужбы обратил внимание на недавнее заявление экс-главы Ми-6 Ричарда Мура. Тот, напомнил Александр Бортников, открыто призывал всех желающих, включая россиян, работать на британскую разведку. Господин Мур также «анонсировал запуск специальной платформы для вербовки инициативников через "Даркнет"», рассказал глава ФСБ.