Учредитель «Телты» осужден к семи годам колонии

Мещанский суд Москвы признал учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова виновным в хищении 33,8 млн руб. при исполнении гособоронзаказа и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший заместитель гендиректора «Телты» Алексей Высоков приговорен к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима, бывший главный бухгалтер завода Елена Гришина к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Он также оштрафованы на 900 тыс. руб., им запрещено заниматься административно-хозяйственной деятельностью в течение трех лет. Бывшему ведущему специалисту Минобороны РФ Алексею Пальмову суд назначил пять лет лишения свободы условно, со штрафом 500 тыс. руб. и с испытательным сроком пять лет.

В суде было доказано, что фигуранты похитили средства бюджета путем мошенничества при исполнении гособоронзаказа на поставку 7 тыс. полевых телефонов в 2015-2016 годах. В частности, вопреки условиям контракта, при производстве аппаратов использовались более дешевые комплектующие китайского производства.