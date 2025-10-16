Кредитование крупного бизнеса в Челябинской области выросло на четверть за месяц

В Челябинской области за август банки выдали кредиты на более 142 млрд руб., что на 20% больше, чем в июле. Кредитование крупного бизнеса выросло почти на четверть, а небольших предприятий — более чем на 40%, сообщили в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ РФ. Крупные корпоративные клиенты получили кредиты на 65 млрд руб., а субъекты малого и среднего предпринимательства — почти на 30 млрд руб.

С мая в Челябинской области фиксируется рост спроса на потребительские кредиты, особенно для покупки автомобилей. В августе жители региона оформили кредиты на сумму более 47 млрд руб., что на 7% больше, чем в предыдущем месяце. Кредитный портфель всех заемщиков Челябинской области на 1 сентября 2025 года превысил 1,6 трлн руб.