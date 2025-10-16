Профессору НГТУ Александру Куликову присвоено звание Заслуженный изобретатель РФ

Еще несколько жителей Нижегородской области будут награждены госнаградами. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 15 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран профессор кафедры НГТУ Александр Куликов

Фото: НГТУ профессор кафедры НГТУ Александр Куликов

Фото: НГТУ

В том числе, профессору кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева Александру Куликову присвоено звание «Заслуженный изобретатель РФ».

Двум нижегородкам присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Это завотделением поликлиники Нижегородского областного онкодиспансера Елена Овчинникова и завотделением инфекционной клинической больницы №23 Нижнего Новгорода Елена Сидоренкова.

Тем же указом министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» — за многолетнюю добросовестную работу. Начальник отдела управления общественной политики министерства внутренней политики Денис Барышников награжден знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет.

Кроме того, заместителю директора Физкультурно-оздоровительного комплекса города Павлово Валерию Урядову присвоено звание «Заслуженный работник физкультуры РФ».

Галина Шамберина