Прокуратура обязала власти Невинномысска отчистить Кубань от сточных вод

По иску прокуратуры на администрацию Невинномысска возложена обязанность очистить сточные воды, сбрасываемые в Кубань. В них превышена концентрация загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«Администрацией города своевременно не осуществлено проектирование и строительство очистных сооружений на объекте водосброса. Какие-либо локальные очистные сооружения на объекте отсутствуют, что негативно влияет на состояние реки Кубань»,— отмечают в ведомстве.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав возложить на администрацию Невинномысска обязанность очистить сбрасываемые в реку дренажные и ливневые воды.

Требования прокуратуры удовлетворены.

Наталья Белоштейн