Официальному дистрибьютору «КамАЗа» пытаются вернуть технику на 326 млн

Компания «Спецпрофальянс» (г. Москва) потребовала от официального дистрибьютора автотехники ПАО «КамАЗ» принять возвращаемый товар ненадлежащего качества на сумму 326 млн руб. Информация о деле опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дистрибьютору «КамАЗа» пытаются вернуть технику на 326 млн

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Дистрибьютору «КамАЗа» пытаются вернуть технику на 326 млн

ООО «Спецпрофальянс» занимается подготовкой строительных площадок, строительством и содержанием дорог, возведением инфраструктуры и грузоперевозками. Компания подала иск в мае 2025 года.

Что хочет вернуть «Спецпрофальянс» не раскрывается, однако в качестве третьих лиц в деле участвует ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» — крупнейшее машиностроительное предприятие Башкортостана, специализирующееся на производстве автобетоносмесителей и автобетононасосов. В качестве третьих лиц также выступают ПАО «Лизинговая компания „Европлан“», ООО «Челябинская индустриальная лизинговая компания» и ПАО «КамАЗ», которому принадлежит 100% акций АО «Торгово-финансовая компания „КамАЗ“».

Следующее заседание назначено на 18 ноября 2025 года.

Анна Кайдалова