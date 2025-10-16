Директора предприятия на Ставрополье подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей
В Ставропольском крае в отношении директора сельхозпредприятия возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при получении субсидий на развитие племенного животноводства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии правоохранителей, 54-летний житель Арзгирского округа, возглавлявший предприятие по разведению мелкого рогатого скота, получил грант на сумму более 3 млн руб. Для этого он предоставил документы с ложными сведениями о наличии поголовья овец породы советский меринос и затратах на их содержание. Оперативники установили, что указанных в справках животных у предпринимателя фактически не было. Полученные бюджетные средства мужчина израсходовал на личные цели.