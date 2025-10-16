Двум регионам Черноземья добавят 1 млрд господдержки на здравоохранение

Белгородская и Курская области дополнительно получат от правительства страны 1 млрд руб. господдержки в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В частности, Белгородской области направят субсидии в размере 592 млн руб. — они помогут региону завершить капремонт поликлинического отделения Алексеевской центральной районной больницы. Курская область получит 425,5 млн руб. на приобретение медтехники и окончание ремонта поликлиник в Дмитриеве и Железногорске.

Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выделенные правительством РФ средства также пойдут на восстановление спецтехники в пострадавших от обстрелов медучреждениях.

Кабира Гасанова