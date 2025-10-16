В Ставрополе после ДТП в больнице скончался водитель TagAZ Tager

Вечером 15 октября 52-летний водитель TagAZ Tager после ДТП на пр. Кулакова в Ставрополе был доставлен в больницу, где в последствии скончался. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, водитель автомобиля TagAZ Tager, двигаясь по пр. Кулакова не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, после по инерции машину отбросило на опору ЛЭП.

В ходе проверки установлено, что мужчина за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Наталья Белоштейн